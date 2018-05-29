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Медведев: судебная система должна быть готова к переменам, которые несут технологии
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Медведев: судебная система должна быть готова к переменам, которые несут технологии 

ТАСС 29 мая 2018
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям международной конференции «Суд XXI века: технологии на службе правосудия», которая проходит в Москве с 29 по 30 мая. Текст приветственной телеграммы опубликован во вторник на сайте кабмина.
"XXI век — век цифровой экономики. Технологии меняют все общественные институты. И судебные системы по всему миру не стали исключением. Благодаря новым возможностям правосудие становится более эффективным, прозрачным и доступным. А значит, растет доверие людей и к государству, и к праву — как способу решения любых споров. Суд должен быть готов к этим переменам", — говорится в приветствии.
Премьер отметил роль новых коммуникаций в работе судебной системы и повышении доступности правосудия в России, подчеркнув необходимость соблюдения базовых принципов правосудия: состязательности сторон в процессе, беспристрастности и объективности, а также независимости судей.
"Сохранение и развитие правовых основ, создание нового права цифровой эпохи — вот задача, которая стоит сегодня перед профессиональными юристами", — подытожил премьер, пожелав участникам конференции интересных идей и новых открытий.
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