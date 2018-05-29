Майкопские гимнастики одержали победу на международном турнире

Юные гимнастки из СДЮШОР №2 им. Максимова (главный тренер — Яна Цеханович) в очередной раз показали высокое мастерство и добились блестящих результатов.

Майкопские спортсменки приняли участие в открытом международном турнире «Новогорские звездочки-2018», который проходил с 25 по 27 мая в Подмосковье . Его организатор — прославленный российский тренер Ирина Виннер-Усманова. Победители и призеры определялись как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Команда «Адыгея», в состав которой вошли юные гимнастки Арина Новикова, Арина Петровская, Злата Диденко, Дарья Жевна, Карина Сильченко и Арина Стриха стали лидерами в своей возрастной группе.

Серебро среди гимнасток 2009-2010 года рождения завоевала команда «Майкоп» (Варвара Топорова, Арина Щербанева, Богдана Нефедьева, Полина Курченко, Анастасия Коваленко ).