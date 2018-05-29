5 книг по саморазвитию, которые помогут изменить твою жизнь

Выбирая книгу для саморазвития, не стоит ожидать, что перед тобой будет прямой план действий, как стать счастливым. Хотя, вероятно, есть и такие. Мотивирующие книги, в первую очередь, способны дать ориентир, стать в каком-то смысле мудрым наставником, который своими советами поможет взглянуть вглубь себя и на основе этого принять самостоятельное решение. Важно не то, что в этих книгах пишут, а то, какие эмоции они вызывают и к совершение каких поступков способны тебя подтолкнуть. В конце концов, три-четыре часа на прочтение одной из них — это малая плата за возможность получить бесценный совет. Сегодня мы подготовили для тебя 5 крутых книг, которые помогут изменить жизнь в лучшую сторону.

Название этой книги отсылает к старой цитате Марка Твена : «Если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади». Основной месседж этой книги прост: структурируй свой график, чтобы успевать все — точнее, как можно больше, ведь все успеть невозможно. У каждого из нас есть важные дела и не очень. Брайан Трейси советует тебе распределять план своих действий исходя из приоритетов важности. Реши для начала наиболее насущные проблемы, а условную игру в покер с друзьями оставь на потом. То же касается и самых трудных дел. С ними всегда происходит какая-то накладка. Поэтому лучше сначала заниматься ими, поскольку времени может потребоваться больше, чем ты ожидал. Умение рассчитывать свой график, составлять календарь дел на часы, дни, недели вперед способно повысить твою производительность. Это очень полезный навык, который необходимо освоить. И начать можно с прочтения данной книги. Как взять время под контроль, сосредоточиться на важном и подавить срочное

2. «Антидот. Противоядие от несчастливой жизни», Оливер Буркеман

Данная книга использует довольно противоречивый метод мотивации. Оливер Буркеман идет вразрез с магистральным трендом позитивистского мышления и подвергает сомнению труды своих коллег по цеху. Приторные фразы об успехе, которые излагают другие авторы, на самом деле, по мнению Буркемана, не всегда указывают путь к счастью. Богатство, любовь или семья — то, что многими воспринимается как положительная конечная цель — нередко приводят к переживаниям и стрессу, не имеющим ничего общего со счастьем. В этой книге автор учит тебя обращать внимание на негативные стороны жизни как на возможный путь изменить ее к лучшему. У каждой проблемы есть оборотная сторона, разглядеть которую можно, только столкнувшись с ней. Трудности, неудачи и разочарования заставляют прилагать усилия, чтобы подняться. Это дает опыт гораздо больший, чем жизнь в умеренном комфорте. Книга советует тебе принимать поражение как шанс обрести лучшую жизнь.

3. «Бойся, но действуй!», Сьюзен Джефферс

Мы иногда сами не понимаем, как сильно наши фобии влияют на жизнь. Как страх перед публичными выступлениями может помешать карьере, боязнь отказа — познакомиться с девушкой. Даже страх высоты или полета на самолете способны создать гораздо больше проблем, чем кажется. В книге «Бойся, но действуй!» Сьюзен Джефферс рассматривает принятие страха как единственный способ его преодолеть и нормализовать свою жизнь. Несмотря на то что книга может показаться несколько прямолинейной и простой, она на понятном языке излагает важные вещи для каждого. И это касается не только распространенных фобий, но и прочих нерациональных действий человеческого поведения, от которых лучше отказаться.

Основываясь на учении ацтекского племени толтеков из Центральной Мексики , эта философская работа может показаться не самой простой на подобную тему. В данной книге Мигель Руис подвергает глубокому анализу факторы поведения, которые нас ограничивают. Мудрость ацтеков, пронесшаяся сквозь время, сегодня оформилась в простые истины, раскрывающие секрет счастья. Каждое их этих «соглашений» несет смысл в своей формулировке и последовательно изложено в содержании книги: — не делай предположений; — твое слово должно быть безупречным; — ничего не принимай на свой счет; — старайся все делать наилучшим образом.

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