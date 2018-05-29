В библиотеке № 169 отметили День славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры в библиотеке № 169 «Проспект» состоялась интереснейшая встреча с Валерием Латыниным — поэтом, прозаиком, переводчиком, военным журналистом, одним из организаторов и лидеров казачьего возрождения.

«В зале было много молодёжи и представителей старшего поколения, творчество Валерия Латынина вызвало живой отклик среди посетителей», — сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте».

За сорок с лишним лет активной работы в русской литературе Валерий Латынин написал немало интересных и разнообразных по тематике произведений, героями которых являются знаменитые и малоизвестные люди — литераторы, политики, военные, студенты, простые селяне, неординарные личности, встреченные писателем на его жизненном пути.