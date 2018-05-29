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Клутье и Аболиньш вошли в тренерский штаб ХК «Авангард»
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Клутье и Аболиньш вошли в тренерский штаб ХК «Авангард» 

ТАСС 29 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
ТАСС, 29 мая. Жак Клутье и Алдис Аболиньш пополнили тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает пресс— служба команды.
Срок соглашения со специалистами не сообщается. Главным тренером команды 27 мая был назначен канадский специалист Боб Хартли, который возглавляет сборную Латвии.
Клутье работал ассистентом главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо», вместе с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1996, 2001). Он также был помощником наставника команд «Корнволл», «Цюрих», «Калгари». С 2016 года является ассистентом Хартли в сборной Латвии.
Аболиньш в качестве игрока является шестикратным чемпионом Латвии. Последние два года он работал тренером в молодежной сборной Латвии.
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