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Загурский будет отвечать в женской сборной за стрельбу, Гурьев — за физподготовку
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Загурский будет отвечать в женской сборной за стрельбу, Гурьев — за физподготовку 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Президент СБР Владимир Драчев опубликовал полный состав тренерского штаба сборной России в своем Инстаграме. За стрельбу у женщин будет отвечать специалист Николай Загурский, старшим по физподготовке назначен Леонид Гурьев.
Полностью состав тренерского штаба выглядит так:
Мужчины, основной состав
Старший тренер — Анатолий Хованцев Тренер по стрельбе — Артем Истомин Тренер по ФП — Сергей Идинов
Резерв
Тренер по ФП — Сергей Белозеров Тренер по ФП — Владислав Тулаев Тренер по стрельбе — Сергей Башкиров
Женщины, основной состав
Старший тренер — Виталий Норицын Тренер по стрельбе — Николай Загурский Тренер по стрельбе (с августа) — Павел Ланцов Тренер по ФП — Леонид Гурьев
Резерв
Тренер по ФП — Андрей Падин Тренер по стрельбе — Сергей Коновалов
Старший тренер по резерву (юниоры и юноши)
Николай Большаков.
Юниоры
Тренер по ФП — Максим Ихсанов Тренер по стрельбе — Павел Спиридонов
Юноши
Тренер по ФП — Алексей Антипов Тренер по стрельбе — Игорь Охотников
Юниорки
Тренер по ФП — Павел Максимов Тренер по стрельбе — Александр Хлусович
Девушки
Тренер по ФП — Ильгиз Самигуллин Тренер по стрельбе — Евгений Панков
💥 💥 💥 #горячаяновость #владимирдрачев #сборнаяроссиибиатлон #тренерскийсостав #работаем
Публикация от Vladimir Drachev (@drachev_vladimir) 28 Май 2018 в 11:35 PDT
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