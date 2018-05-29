Ещё
Экс-форвард сборной Италии возненавидел бывшего тренера «Интера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-форвард сборной Италии возненавидел бывшего тренера «Интера» 

Газета.Ru 29 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о истории своего конфликта с бывшим главным тренером миланского «Интера» Андреа Страмаччони. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В своей жизни я встречал много плохих людей, но самым худшим был, без сомнения, Страмаччони. Я не считаю его честным и справедливым человеком. Он из разряда тех людей, которые постоянно говорят гадости за твоей спиной, делают все в угоду своим личным интересам. Он негодяй", — приводит слова спортсмена издание Sky Sports Italia.
Под руководством итальянского наставника «Интер» в сезоне-2012/13 занял девятое место в Серии А, что является антирекордом в истории клуба.
"Я редко выясняю спор, применяя физическую силу, но здесь бы она пригодилась… Это тот человек, которого я ненавижу", — подытожил Кассано.
Ранее сообщалось, что голландский защитник римского «Лацио» Стефан де Врей объявил о своем переходе в миланский «Интер».
Газета.Ru: последние новости
Евдокимов стал новым главным тренером "Ротора-Волгоград" На пост главного тренера тульского "Арсенала" претендует пять специалистов Черчесов рассказал о восстановлении Смолова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
«Россия всегда прощает»68
Россия обратилась с просьбой к Донбассу172
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко208
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение