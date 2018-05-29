Экс-форвард сборной Италии возненавидел бывшего тренера «Интера»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о истории своего конфликта с бывшим главным тренером миланского «Интера» Андреа Страмаччони. Об этом сообщает «Советский спорт».

"В своей жизни я встречал много плохих людей, но самым худшим был, без сомнения, Страмаччони. Я не считаю его честным и справедливым человеком. Он из разряда тех людей, которые постоянно говорят гадости за твоей спиной, делают все в угоду своим личным интересам. Он негодяй", — приводит слова спортсмена издание Sky Sports Italia.

Под руководством итальянского наставника «Интер» в сезоне-2012/13 занял девятое место в Серии А, что является антирекордом в истории клуба.

"Я редко выясняю спор, применяя физическую силу, но здесь бы она пригодилась… Это тот человек, которого я ненавижу", — подытожил Кассано.

Ранее сообщалось, что голландский защитник римского «Лацио» Стефан де Врей объявил о своем переходе в миланский «Интер».