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Д. Медведев продлил действие механизма поддержки производителей техники для перерабатывающей сферы
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Д. Медведев продлил действие механизма поддержки производителей техники для перерабатывающей сферы 

Агентство «Москва» 29 мая 2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении действия механизма государственной поддержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает сайт правительства.
«Направлено на продление механизма субсидирования производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это позволит стабилизировать объемы производства и продаж такого оборудования в России, будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», — говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что субсидии будут предоставляться таким производителям в размере 15% цены оборудования (с учетом НДС), а в случае реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, республики Крым, Севастополя и Калининградской области, — в размере не менее 20% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость).
В федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. на эти цели предусмотрены средства в размере 1,5 млрд руб.
Документ подготовлен Минпромторгом России.
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