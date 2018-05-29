Д. Медведев продлил действие механизма поддержки производителей техники для перерабатывающей сферы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении действия механизма государственной поддержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает сайт правительства.

«Направлено на продление механизма субсидирования производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это позволит стабилизировать объемы производства и продаж такого оборудования в России, будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», — говорится в сообщении.

Севастополя и В правительстве отмечают, что субсидии будут предоставляться таким производителям в размере 15% цены оборудования (с учетом НДС), а в случае реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, республики Крым Калининградской области , — в размере не менее 20% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость).

В федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. на эти цели предусмотрены средства в размере 1,5 млрд руб.