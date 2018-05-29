В Санкт-Петербурге вышла книга-биография «Анатолий Рахлин. Тренер»

Анатолия Рахлина в К 80-летию со дня рождения Заслуженного тренера России Санкт-Петербурге вышла книга-биография и состоялся VI юношеский турнир по дзюдо его памяти.

23 мая в Санкт-Петербурге отметили 80-летие со дня рождения Заслуженного тренера России Анатолия Рахлина сразу несколькими событиями. Утром, в 10:30, был дан старт VI Традиционному юношескому турниру по дзюдо, почетным гостем которого стал Президент РФ Владимир Путин . В тот же день в память о великом тренере с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал полуденный выстрел.

Накануне в региональном информационном центре ТАСС Северо-Запад заслуженный тренер России Михаил Рахлин представил журналистам книгу о своем отце «Анатолий Рахлин. Тренер». Это биография, документальная история, которая, помимо любопытного текстового материала, содержит много уникальных фотографий из архива семьи Рахлиных, а также воспоминания людей, хорошо знавших Анатолия Рахлина: его родных, учеников, близких друзей. Вступительное слово к книге принадлежит Владимиру Путину.

"Отец был скромным человеком. Жил работой. Жил для людей. После его ухода остался большой архив, много ценной информации. Сложить ее на полку, в стол, в чемодан и забыть было бы неверно. Так появилась идея создать книгу об истории и традициях ленинградского дзюдо на основе биографии конкретного человека — моего отца, одного из тех, кто первым в Советском Союзе с 1972 года начал тренировать дзюдо. Работа над рукописью продолжалась в течение двух лет. Сегодня у вас есть возможность оценить результат", — прокомментировал Михаил Рахлин.

В ближайшее время часть тиража поступит в книжные магазины Санкт-Петербурга и Москвы

Пресс-служба Фонда поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина