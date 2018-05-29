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Кабмин поддержит производителей машин для пищепрома
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Кабмин поддержит производителей машин для пищепрома 

Вести Экономика 29 мая 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении действия механизма господдержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрены средства в размере 1,5 млрд руб.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: EPA/IGOR KOVALENKO
В 2017 году действовал механизм господдержки, предусматривающий предоставление производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования.
"Подписанным постановлением этот механизм господдержки российских производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности продлен", — говорится в справке к документу.
"Субсидии будут предоставляться таким производителям в размере 15% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость), а в случае реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Республики Крым, Севастополя и Калининградской области, — в размере не менее 20% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость)", — заявил кабмин.
Ожидается, что это «позволит стабилизировать объемы производства и продаж такого оборудования в России, будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях».
В 2017 году на эти цели было выделено 500 млн руб. Субсидии в прошлом году получили 23 машиностроительных предприятия. Объем производства машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 16 млрд руб. — на 20% больше, чем в 2016 году.
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