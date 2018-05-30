«Вашингтон» остался недоволен качеством льда на арене в Вегасе

«Вашингтон» выразил недовольство качеством льда на арене «Вегаса», сообщает NBC Sports. Во время первого матча финала НХЛ между «Кэпиталз» и «Голден Найтс» (4:6) на площадку несколько раз выходили работники арены, которые подчищали неровности льда.

— Нельзя быть довольным таким льдом, потому что шайба на нем слегка подпрыгивает, — заявил вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. — Игроки «Вегаса» это знают и пользуются этим при перехватах.

— Нельзя ожидать, что лед будет фантастическим в это время года, — сказал главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц. — Но это часть игры. Мы должны подстроиться и понять, что мы можем делать, а что нет.

Второй матч между «Вашингтоном» и «Вегасом» пройдет 31 мая. По прогнозам синоптиков температура воздуха в Лас-Вегасе поднимется до 37 градусов по Цельсию.