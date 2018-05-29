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Маршессо — о хите Уилсона: он опоздал, пусть НХЛ делает выводы
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Маршессо — о хите Уилсона: он опоздал, пусть НХЛ делает выводы 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал пропущенный силовой приём от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона. Главные арбитры матча Марк Жоанетт и Вес МакКоли оценили хит силового нападающего «Кэпиталз» малым штрафом, тогда как, по мнению главного тренера «рыцарей» Уилсона стоило удалять до конца игры.
«Я видел момент удара, но силовой приём был проведён с опозданием. Пусть лига теперь делает выводы», — сказал Маршессо.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.
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