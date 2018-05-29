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Максим Сушинский: «Решения по Пулккинену нет. Червенки в „Авангарде“ не будет»
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Максим Сушинский: «Решения по Пулккинену нет. Червенки в „Авангарде“ не будет» 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о подписании договора с канадским тренером Бобом Хартли и последних трансферных новостях клуба.
Подписанию договора Хартли с «Авангардом» помогал Ковальчук. Президент омичей Максим Сушинский — о деталях сделки
— Присоединится ли к «Авангарду» финский форвард Пулккинен?
— Он в списке наших интересов, но пока решения по нему нет.
— Что насчет возвращения Романа Червенки?
— Его не будет. У нас большой список игроков, и мы подбираем состав с точки зрения усиления конкретных позиций.
— Останется ли в команде Илья Михеев?
— А почему вы спрашиваете? Вам же Александр Крылов ясно дал понять, что мы делаем ставку на своих воспитанников и они будут оттачивать свое мастерство под присмотром опытной бригады тренеров. Михеев — один из лидеров нашей команды, мы рассчитываем на него. У него есть контракт, и он никуда не собирается, готовится к следующему сезону.
— Уйдет ли Мартынов в «Трактор»?
— А почему он должен уйти? У него еще год контракта. Мы разговаривали с Егором, он хочет играть в нашей команде.
— Останется ли Евгений Медведев?
— Он есть в списке кандидатов на продление контракта, по нему ведется работа. (Игорь ЕРОНКО)
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