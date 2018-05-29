Максим Сушинский: «Решения по Пулккинену нет. Червенки в „Авангарде“ не будет»

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о подписании договора с канадским тренером Бобом Хартли и последних трансферных новостях клуба.

Подписанию договора Хартли с «Авангардом» помогал Ковальчук. Президент омичей Максим Сушинский — о деталях сделки

— Присоединится ли к «Авангарду» финский форвард Пулккинен?

— Он в списке наших интересов, но пока решения по нему нет.

— Его не будет. У нас большой список игроков, и мы подбираем состав с точки зрения усиления конкретных позиций.

— А почему вы спрашиваете? Вам же Александр Крылов ясно дал понять, что мы делаем ставку на своих воспитанников и они будут оттачивать свое мастерство под присмотром опытной бригады тренеров. Михеев — один из лидеров нашей команды, мы рассчитываем на него. У него есть контракт, и он никуда не собирается, готовится к следующему сезону.

— Уйдет ли Мартынов в «Трактор»?

— А почему он должен уйти? У него еще год контракта. Мы разговаривали с Егором, он хочет играть в нашей команде.

— Он есть в списке кандидатов на продление контракта, по нему ведется работа. (Игорь ЕРОНКО)