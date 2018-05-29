Газизов: у «Уфы» нет списка кандидатов на замену Семаку 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что клуб ещё не определился с тем, кого назначит на пост главного тренера вместо ушедшего в "Зенит" Сергея Семака.
"Когда пошли разговоры, что на замену Манчини рассматривают Семака, я не стал подыскивать ему замену. До вчерашней ночи я не искал нового тренера. Мы всегда готовы к определённым изменениям, но пока рано говорить, кто будет новым главным тренером «Уфы». В течение 10 дней мы обязательно объявим. Не буду говорить, что у нас есть список кандидатов, нет его.
Мы будем подыскивать тренера под нашу концепцию, которая у нас чётко определена. Наш клуб — один из немногих в России, который работает по определённой модели, она явно прослеживается. Тренерский штаб и главного тренера будем подбирать под эту концепцию. Мы будем представлять Россию и нашу республику в Лиге Европы, будем зарабатывать очки", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.