Газизов: у «Уфы» нет списка кандидатов на замену Семаку

"Когда пошли разговоры, что на замену Манчини рассматривают Семака, я не стал подыскивать ему замену. До вчерашней ночи я не искал нового тренера. Мы всегда готовы к определённым изменениям, но пока рано говорить, кто будет новым главным тренером «Уфы». В течение 10 дней мы обязательно объявим. Не буду говорить, что у нас есть список кандидатов, нет его.