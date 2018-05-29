Боб Хартли: «О КХЛ я слышал, но не представлял, что это такое»

Новый главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» рассказал, что Илья Ковальчук помог ему принять решеие продолжить карьеру в КХЛ. Ранее специалист работал с хоккеистом в «Атланте».

Воспитатель Ковальчука, чемпион НХЛ. Канадец, который поведет за собой «Авангард»

— Первым, кто мне позвонил, был Илья Ковальчук, — признался Хартли. — И он очень помог мне. Затем уже был разговор с Александром Крыловым (председателем совета директоров «Авангарда». — Прим. «СЭ»). Вы наверное все прекрасно знаете о моих отношениях с Кови. И о том, как я его уважаю.

Я точно не помню, после какого матча позвонил мне Ковальчук. Но мы в тот момент находились в Хернинге. Он позвонил мне сразу после игры. Поздравил и сказал: «Люди из „Авангарда“ хотят видеть тебя главным тренером. Александр — мой хороший друг. Тебе стоит там поработать, потому что это сильный клуб, отличная организация. Он очень сильный менеджер, ты не пожалеешь».

На тот момент, когда я только возглавил сборную Латвии , о КХЛ я, конечно, слышал. Но не очень представлял себе, что это такое. Тут успел поработать с ребятами из рижского «Динамо» . Посмотрел молодежь. Ну и как только я приезжал в марте в Ригу — сразу садился за просмотр плей-офф Кубка Гагарина. И, честно говоря, я впечатлен тем, насколько высок уровень хоккея. Более того, я впечатлен тем, как лига ведет бизнес. Речь, к примеру, о трансляциях. Они очень-очень хороши. Замечательны. Они ведутся очень профессионально. В общем, я успел изучить КХЛ. Хотя мне еще предстоит изучить очень многое. Но это тот вызов, который мне захотелось принять после встречи с Александром Крыловым и Максимом Сушинским Копенгагене поздно ночью. В разговоре мы высказывали похожие идеи, у нас было одинаковое видение того, чего и как мы хотим достичь. Разговор был долгим. Я увидел в глазах Александра глаза победителя и мне казалось, что мы с ним — давнишние друзья. Поэтому я сразу подумал, что «Авангард» мне очень подходит. Они сделали предложение на первой же встрече. Но я сказал, что мне нужно вернуться домой. Сесть и поговорить с женой, обсудить все. Жена согласилась. Она была в восторге от идеи переехать в Россию . И в самом начале июля мы с ней отправимся в Омск . (Игорь ЕРОНКО)

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