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Социологи выяснили, какие книги читают петербуржцы
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Социологи выяснили, какие книги читают петербуржцы 

АиФ Санкт-Петербург 29 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Социолог Михаил Соколов из Европейского университета опубликовал данные на своей странице в социальных сетях о том, какие книги читают петербуржцы.
Он составил список самых популярных авторов у жителей разных поколений.
Родившиеся в 1951-1960 годах предпочитают Александру Маринину, Дарью Донцову и Екатерину Вильмонт. Любимчиками читателей 1986-1995 годов рождения стали Эрих Мария Ремарк, Фёдор Достоевский и Борис Акунин.
Ученый отметил, что молодёжь в основном скачивает книги из интернета, но если бы они брали их в библиотеках, то Лукьяненко оказался бы на одной полке с Достоевским. Также Сколов подчеркнул, что современное поколение меньше читает книги для развлечения. Они выбирают сериалы и компьютерные игры для этих целей. Подростки берут в руки книгу для культурного просвещения.
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