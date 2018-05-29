Социологи выяснили, какие книги читают петербуржцы

Социолог Михаил Соколов из Европейского университета опубликовал данные на своей странице в социальных сетях о том, какие книги читают петербуржцы.

Он составил список самых популярных авторов у жителей разных поколений.

Ученый отметил, что молодёжь в основном скачивает книги из интернета, но если бы они брали их в библиотеках, то Лукьяненко оказался бы на одной полке с Достоевским. Также Сколов подчеркнул, что современное поколение меньше читает книги для развлечения. Они выбирают сериалы и компьютерные игры для этих целей. Подростки берут в руки книгу для культурного просвещения.