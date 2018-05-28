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Литературный караван собрал друзей в библиотеке №135
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Литературный караван собрал друзей в библиотеке №135 

Управа района Марьино 28 мая 2018
Фото: Управа района Марьино
Литературный караван, посвященный жаркому лету, собрал друзей в библиотеке № 135 района Марьино. Юные гости узнали народные приметы о лете и летних месяцах, отгадали загадки о различных цветах.
— Встреча прошла под лозунгом: «Ура, каникулы!», участники веселились от души, пели, танцевали и радовались скорому наступлению любимого сезона, — отметили в администрации учреждения культуры.
На творческой минутке ребята сделали открытки с цветами, ведь цветок — это ярчайшее проявление жизненной силы, прекрасный образ радостей жизни. (то)
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