Литературный караван собрал друзей в библиотеке №135

Литературный караван, посвященный жаркому лету, собрал друзей в библиотеке № 135 района Марьино. Юные гости узнали народные приметы о лете и летних месяцах, отгадали загадки о различных цветах.

— Встреча прошла под лозунгом: «Ура, каникулы!», участники веселились от души, пели, танцевали и радовались скорому наступлению любимого сезона, — отметили в администрации учреждения культуры.

На творческой минутке ребята сделали открытки с цветами, ведь цветок — это ярчайшее проявление жизненной силы, прекрасный образ радостей жизни. (то)