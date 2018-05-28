«Небоскрёб в деревне»: Как живут и умирают кофейни при культурных учреждениях — опыт Димы Селина

Арт-кофе

Первый кофейный опыт Селина — «Хлеб и турка», кофейня, открывшаяся в своё время при арт-платформе «Ворота». Небольшое место, без полноценной кухни, с символическими сэндвичами и привозной выпечкой тем не менее получило свою аудиторию. В лучшие периоды «Ворота» обладали более чем достойным для калининградского культурного учреждения трафиком. Выставки с актуальным искусством организовывались регулярно, на презентацию книги «Закат Кёнигсберга» Михаэля Вика от «Пикторики» приходили сотни ценителей истории, проводимые в арт-пространстве концерты групп масштаба «СБПЧ» или RSAC пользовались успехом, наконец, людно было и на более специфических мероприятиях, например, праздновании еврейского праздника Суккот.

«В «Хлебе и турке» мы были очень внимательны к качеству продукта и сервиса, старались относиться индивидуально к каждому, кто приходит туда, — рассказывает Дима, который просит называть его именно так. Его слова актуальны и для кофейни, и для ставшего знаковым для Калининграда проекта «Арт-ворота», куратором которого он был. «В пространство приходили новые организаторы мероприятий, и мы каждый раз, если был запрос, придумывали для них какой-то уникальный фуршет. Иногда готовили его своими силами, иногда привлекали дополнительных людей», — вспоминает 28-летний экс-куратор., В середине января 2017 года в социальных сетях команда, в числе которой был Селин, сообщила о выходе из проекта: «Арт-платформа „Ворота“ прекращает свое существование в прежнем виде. В здании Закхаймских ворот будет вести свою деятельность Калининградский союз фотохудожников, а группа кураторов продолжит работу уже в другом месте». «Хлеб и турка», основанная по их инициативе, доработала до конца февраля и закрылась. Через какое-то время в связи с задолженностью перед владельцем исторического помещения — «Центром стандартизации, метрологии и испытаний» — закрылось и арт-пространство. Его судьба прояснилась лишь недавно, помещение вернули Союзу фотохудожников, сейчас в Закхаймских воротах работает кофейня, но о прежнем трафике как ей, так и возрожденной институции, остается лишь мечтать.,

Рождение «Кофетеки»

«Когда закончили с Арт-воротами, пришли в библиотеку и увидели пустую бюджетную институцию. Вроде тема та же, сделать можно то же — немного причесать, чуть-чуть что-то переместить, плюс-минус сделать красивым. Тебе не надо слишком много там зарабатывать, фактически тебе ещё и платят — это же золотая жила — мы думали так», — грустно усмехаясь, рассказывает Селин. Следующим проектом кофейни, реализованным при его участии, стала «Кофетека». Фактически, команда «Кофетеки» решила спроецировать опыт, полученный в арт-пространстве, на библиотеки. «У нас не было плана за несколько миллионов открыть что-то сверхкачественное и с фантастическим сервисом. Нет, мы начинали с малого», — вспоминает наш собеседник.

Но проблемы с библиотекой начались почти сразу. Селин перечисляет их одну за другой, но в первую очередь акцентирует на том, что в любой библиотеке существуют огромные проблемы с сервисом. По его словам, те, кто там работает, часто ведут себя отталкивающе — так как попросту не хотят у себя видеть новых людей. Дмитрий считает, что каким бы высоким и уникальным ни был продукт, за счёт атмосферы советской библиотеки за ним никто не придёт во второй раз.

Переместившись вместе со всем оборудованием в библиотеки, команда проекта «Кофетека» имела полностью отлаженный технологический процесс, обученный персонал и страсть к развитию. Но реальность была — смешнее не придумать. Прямо напротив спота «Кофетеки» в библиотеке имени Чехова стоял кофейный автомат, вынуждая specialty coffee фактически конкурировать с вендингом. Селин рассказывает, что ирония ситуации неоднократно обсуждалась с заместителями директора библиотеки, но за все время работы он так и не был убран. Селин рассуждает: «По идее, ну и ладно — потребители принадлежат к разным сегментам. Но по факту людям, которые постоянно приходят в библиотеку и привыкли к уровню кофе из автомата, больше и не нужно. Мы делали и различные программы лояльности, и работали над ценообразованием, но, надо признать, — промахнулись. Этой аудитории совсем не важна атмосферная часть. А у нас не получилось донести до своей аудитории, что библиотека — это круто. В первую очередь, потому что библиотека сама этого не хотела».

Низовые инициативы

Дима приводит пример. Вдохновившись берлинским баром KLUNKERKRANICH на крыше торгового центра Neukölln Arcaden, где тоже есть библиотека, ребята предложили сделать летнюю террасу в «Чеховке». «Нам тут же выкатили огромный список необходимых согласований и действий, все из них ты должен выполнить сам. Библиотека никак тебе помогать не собирается. Мы говорили им откровенно: „Мы ищем в вас не тех, кто будет совать палки в колёса, а реальных партнёров, которые заинтересованы в общем развитии“. Договориться не удалось, и мы окончательно перекочевали в другую библиотеку», — подводит финал истории сотрудничества с чеховской библиотекой Селин.

При этом Селин более позитивен при обращении к опыту сотрудничества с другой библиотекой — областной научной, особо выделяя фигуру директора библиотеки Елены Кошемчук: «В областной библиотеке, конечно, гораздо более профессиональное и квалифицированное руководство — мы им за многое благодарны». Один из самых заметных проектов, реализованных командой «Кофетеки» и главной библиотеки региона, — «#BIBLIOSAD», главной целью которого

привлечь внимание к областной библиотеке и как к архитектурному объекту, и как к культурной институции.