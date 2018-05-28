Германия вернет в Великий Новгород семь вывезенных в войну книг 18-го века

Германия вернет Новгородскому государственному музею-заповеднику (ГМЗ) редкие книги, вывезенные в годы Великой Отечественной войны, сообщили «Интерфаксу» в музее в понедельник.

«В Великий Новгород вернутся семь книг XVIII века. Самой ранней из них является Минея служебная 1713 года», — сказал собеседник агентства.

Торжественная передача раритетов состоится во вторник в музее «Фридландские ворота» в Калининграде на заседании форума «Германо-российский библиотечный диалог».

«Тогда же, мы надеемся, нам станут известны и подробности послевоенной судьбы этих книг петровских времен», — отметили в ГМЗ.