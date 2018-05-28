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Деятельность Минстроя России по-прежнему будут курировать два-вице-премьера
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Деятельность Минстроя России по-прежнему будут курировать два-вице-премьера 

Единый реестр застройщиков 28 мая 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
Глава Кабмина Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими замами. РИА Новости / Екатерина Штукина Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник своим указом утвердил распределение обязанностей между заместителями главы Кабмина в правительстве нового созыва. Из документа следует, что Дмитрий Козак будет курировать промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, а Виталий Мутко (на фото) займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов, а также будет отвечать за «сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, национальную политику и национальные отношения в целом». Фото: www.mfktyumen.ru Таким образом, сохранилась схема, при которой строительство курируют два заместителя Председателя Правительства РФ. Напомним, что в прошлом составе правительства таковыми были Игорь Шувалов, отвечавший за все, что связано с жилищным строительством и ипотекой, и Дмитрий Козак, в чью сферу ответственности, помимо прочего входили государственная политика в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ. Фото: www.sochi-informburo.ru Как видим, в нынешнем составе правительства жилищное и градостроительные направления в строительстве перешли в ведение Виталия Мутко, а Дмитрий Козак (на фото) сохранил контроль за сферой строительного техрегулирования. Напомним, что в Минстрое России за разработку документов технического регулирования отвечает замминистра Хамит Мавлияров.
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