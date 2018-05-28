Ещё
Мино Райола: «Анчелотти — отличный выбор для „Наполи“
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мино Райола: «Анчелотти — отличный выбор для „Наполи“ 

Спорт-Экспресс 28 мая 2018
Известный агент Мино Райола выразил мнение, что руководство «Наполи» сделало правильный выбор, назначив Карло Анчелотти на пост главного тренера. 58-летний итальянец возглавил неаполитанскую команду 23 мая.
— Никто не может поставить под сомнение бренд Анчелотти, — цитирует Райолу Football Italia. — «Наполи» сделал отличный выбор. У Карло есть мотивация, он является великим тренером, а это гарантия для больших игроков. Анчелотти выигрывал чемпионат Италии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, возглавляя «Милан».
Спорт-Экспресс: последние новости
Веретенников вернется в "Ротор"? Валуев пожелал Семаку удачи на посту главного тренера "Зенита" Клаудио Раньери: "Сарри будет редко видеться с Абрамовичем в "Челси"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
«Россия всегда прощает»66
Россия обратилась с просьбой к Донбассу172
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко209
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение