Известный агент Мино Райола выразил мнение, что руководство «Наполи» сделало правильный выбор, назначив Карло Анчелотти на пост главного тренера. 58-летний итальянец возглавил неаполитанскую команду 23 мая.
— Никто не может поставить под сомнение бренд Анчелотти, — цитирует Райолу Football Italia. — «Наполи» сделал отличный выбор. У Карло есть мотивация, он является великим тренером, а это гарантия для больших игроков. Анчелотти выигрывал чемпионат Италии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, возглавляя «Милан».