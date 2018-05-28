Ещё
В библиотеке №134 района Капотня прошел день открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке №134 района Капотня прошел день открытых дверей 

Управа района Текстильщики 28 мая 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Информация об этом появилась на официальной странице учреждения культуры.
«Какими качествами должен обладать настоящий библиотекарь? Коммуникабельностью, внимательностью, общей эрудицией и многими другими. На дне открытых дверей нашим посетителям предлагали поиграть в профессию: найти нужную книгу, определить раздел по ББК, проявить внимательность в поиске нужного издания по каталогу и поиграть в игру «Рассеянный читатель», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека № 134 находится по адресу: Капотня, 5-й квартал, д.17а. (то)
Управа района Текстильщики: последние новости
В Капотне отметили День соседей В детской библиотеке на Саратовской появились новые книги В Печатниках отметили Общероссийский день библиотек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
«Россия всегда прощает»66
Россия обратилась с просьбой к Донбассу172
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко209
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение