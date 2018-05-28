В библиотеке №134 района Капотня прошел день открытых дверей

Информация об этом появилась на официальной странице учреждения культуры.

«Какими качествами должен обладать настоящий библиотекарь? Коммуникабельностью, внимательностью, общей эрудицией и многими другими. На дне открытых дверей нашим посетителям предлагали поиграть в профессию: найти нужную книгу, определить раздел по ББК, проявить внимательность в поиске нужного издания по каталогу и поиграть в игру «Рассеянный читатель», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека № 134 находится по адресу: Капотня, 5-й квартал, д.17а. (то)