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Плохая погода сорвала летний читальный сезон в Челябинске
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Плохая погода сорвала летний читальный сезон в Челябинске 

АиФ 28 мая 2018
Фото: АиФ
Открытие читального зала под открытым небом перенесено на боле поздний срок.
Любители книг готовились к открытию традиционного летнего читального зала возле челябинской областной научной библиотеке на проспекте Ленина в Челябинске. Открытие планировалось 1 июня, но уже 28 мая руководство библиотеки сообщило о переносе даты открытия на более поздний срок.
Причиной смены творческих планов Публички стала холодная и сырая погода, которая, возможно, продержится в течении нескольких дней.
Новая дата открытие летнего читального сезона — 6 июня в день рождения А. С. Пушкина.
Напомним, в прошлом году в рамках летнего читального зала под открытым небом проводились интересные выставки, буккроссинг, квесты, викторины, флеш-мобы, фестиваль нераскрытых талантов, презентации книг и встречи с авторами.
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