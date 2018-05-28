Плохая погода сорвала летний читальный сезон в Челябинске

Открытие читального зала под открытым небом перенесено на боле поздний срок.

Любители книг готовились к открытию традиционного летнего читального зала возле челябинской областной научной библиотеке на проспекте Ленина в Челябинске . Открытие планировалось 1 июня, но уже 28 мая руководство библиотеки сообщило о переносе даты открытия на более поздний срок.

Причиной смены творческих планов Публички стала холодная и сырая погода, которая, возможно, продержится в течении нескольких дней.

Новая дата открытие летнего читального сезона — 6 июня в день рождения А. С. Пушкина.

Напомним, в прошлом году в рамках летнего читального зала под открытым небом проводились интересные выставки, буккроссинг, квесты, викторины, флеш-мобы, фестиваль нераскрытых талантов, презентации книг и встречи с авторами.