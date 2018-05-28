В Капотне отметили День соседей

Активное участие в празднике приняли представители библиотеки № 134 района Капотня. Информация об этом появилась на официальной странице учреждения культуры.

«Близкий сосед лучше дальней родни — так говорят в народе. Мы с этим полностью согласны. На празднике Дня соседей выступали дети из клубного формирования «Живая книга». Читали стихи о вежливости, о доброте, о том, что так важно для сохранения хороших отношений», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях библиотеки: vk.com/lib_uvao_134. (то)