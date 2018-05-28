День защиты детей отметят в библиотеке на Саратовской

В библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики, 1 июня проведут игры, викторины, конкурсы для юных читателей. Программа подготовлена ко Дню защиты детей. — Юным гостям праздника будут предложены увлекательные викторины, интересные загадки, развивающие интеллектуальные игры, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков Начало в 14.00. Адрес библиотеки №114: улица Саратовская, дом 18/10. (мю)