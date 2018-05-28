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День защиты детей отметят в библиотеке на Саратовской
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День защиты детей отметят в библиотеке на Саратовской 

Управа района Текстильщики 28 мая 2018
Фото: Управа района Текстильщики
В библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики, 1 июня проведут игры, викторины, конкурсы для юных читателей. Программа подготовлена ко Дню защиты детей.
— Юным гостям праздника будут предложены увлекательные викторины, интересные загадки, развивающие интеллектуальные игры, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Начало в 14.00. Адрес библиотеки №114: улица Саратовская, дом 18/10. (мю)
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