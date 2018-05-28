Национальная библиотека Испании получила в дар копию «Царь-книги» из России

Как рассказал на церемонии передачи книги советник-посланник российского посольства в Мадриде Дмитрий Соколов , лицевой, т.е. иллюстрированный, с изображениями «в лицах», свод был создан по распоряжению Ивана IV в единственном экземпляре для обучения его детей. Книга, насчитывающая десять тысяч листов и более 17 тысяч иллюстраций, имеет неофициальное название — «Царь-книга». Над сводом работали пятнадцать писцов и десять художников.

Советник-посланник российского посольства в Мадриде Дмитрий Соколов и директор Национальной библиотеки Испании Ана Сантос Арамбуро во время передачи в дар Национальной библиотеке Испании факсимиле «Лицевого летописного свода царя Ивана Грозного». 28 мая 2018

"Мы очень рады, что это произведение займет достойное место в коллекции Национальной библиотеки", — заявил Соколов.

История российского государства описывается в книге неотрывно от мировой — сюда вошли священная, древнееврейская и древнегреческая истории, рассказ о Троянской войне и Александре Македонском , история Римской и Византийской империй, российская история с 1114 по 1567 годы. Теперь с этим памятником можно ознакомиться в крупнейших библиотеках и университетах мира — благотворительный фонд «Общество любителей древней письменности» при поддержке "Транснефти" издал серию факсимиле Свода в 34 томах. Издание включает как оригинальный текст, так и перевод на современный русский язык.

"Мы получаем этот подарок с большой благодарностью. Это издание — великое произведение всемирной истории и всемирного документального наследия — станет частью нашей коллекции манускриптов. Здесь потрясающие рисунки эпохи Средневековья. Сделать в таком хорошем качестве факсимиле в 34 томах огромная работа", — заявила директор Национальной библиотеки Испании Ана Сантос Арамбуро.

Церемония передачи в дар Национальной библиотеке Испании факсимиле «Лицевого летописного свода царя Ивана Грозного». 28 мая 2018