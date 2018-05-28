В библиотеке на улице Федора Полетаева отметили профессиональный праздник 

В преддверии Всероссийского Дня библиотек была подготовлена яркая праздничная программа для сотрудников библиотеки № 115 района Кузьминки.
— В рамках мероприятия нас поздравили с этим важным событием и выразили огромную признательность и благодарность гости встречи «Библиотека собирает друзей». Свои поздравления озвучили самые верные наши читатели всех возрастов, — отметили в администрации учреждения.
Кроме этого, библиотекарей поздравили представители «Единой России», а руководитель и главный режиссер театра-студии «Гармония» Александр Степанцев подарил им сольные выступления. (вт)