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В Митине определили победителей IX Российского конкурса юных пианистов
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В Митине определили победителей IX Российского конкурса юных пианистов 

Управа района Митино 28 мая 2018
Фото: Управа района Митино
В детской школе искусств имени Стравинского, расположенной в районе Митино, прошел IX Российский конкурс юных пианистов «Дуэт» — «Дружба городов России».
Дипломанты:
— Козяева Ксения — Аникеева Анастасия,
Поляков Александр — Слободянюк Мария,
Гайнанова Юлия — Медведева Анастасия,
— Кондракова Анастасия — Кузьмин Аким,
— Тимошкина Ульяна — Олейник Елизавета
Лауреаты 3 степени:
— Кабалевская Екатерина — Витенко Юлия,
— Моксякова Дарья — Скачкова Вера,
— Калюжная Ульяна — Красковская Екатерина,
Мельникова Дарья — Осипов Алексей
Лауреаты 2 степени:
— Савкина Ирина — Горина Василиса,
Денисов Николай — Добротворский Иван
Лауреаты 1 степени:
— Игитян Эрика — Белякова Софья,
— Белых Дана — Шапыгин Вадим,
Богданова Дарья — Молодык Иван,
Афанасьева Анна — Голованов Даниил
Гран-при конкурса присудили Горбунову Илье — Паршенкову Михаилу. (ср)
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