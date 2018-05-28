В Митине определили победителей IX Российского конкурса юных пианистов 

В детской школе искусств имени Стравинского, расположенной в районе Митино, прошел IX Российский конкурс юных пианистов «Дуэт» — «Дружба городов России».
Дипломанты:
— Козяева Ксения — Аникеева Анастасия,
— Поляков Александр — Слободянюк Мария,
— Кондракова Анастасия — Кузьмин Аким,
— Тимошкина Ульяна — Олейник Елизавета
Лауреаты 3 степени:
— Кабалевская Екатерина — Витенко Юлия,
— Моксякова Дарья — Скачкова Вера,
— Калюжная Ульяна — Красковская Екатерина,
Лауреаты 2 степени:
— Савкина Ирина — Горина Василиса,
— Денисов Николай — Добротворский Иван
Лауреаты 1 степени:
— Игитян Эрика — Белякова Софья,
— Белых Дана — Шапыгин Вадим,
— Богданова Дарья — Молодык Иван,
— Афанасьева Анна — Голованов Даниил
Гран-при конкурса присудили Горбунову Илье — Паршенкову Михаилу. (ср)