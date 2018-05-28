Нехватка книг и семь миллионов рублей на интернет: как живут архангельские библиотеки

На интернет в библиотеках власти выделили семь миллионов рублей. Пока эти деньги только осваиваются, к концу года процесс достигнет 85%. Эту и другие перспективы развития библиотечной сферы обсудили на пресс-конференции, посвященной Общероссийскому дню библиотек в Добролюбовке.

Начало положено еще в прошлом году

В едущий консультант министерства культуры области Ирина Гурьева сообщила, что активное развитие библиотечного дела в Архангельской области идет уже не первый год. В 2017-м на законодательном уровне ввели такие понятия, как библиотечное краеведение и информатизация библиотек. Также были уточнены полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере и функции центральных библиотек.

— Работа с нормативно-правовой базой становится одним из важнейших направлений, в котором ведется развитие библиотечного дела, — подчеркнула Ирина Гурьева.

С прошлого года на законодательном уровне было принято решение о модернизации муниципальных библиотек. Началось их активное подключение к интернету в муниципальных образованиях области. К концу года планируется подключить порядка 85% публичных библиотек. Остальные работы в плане закончить к 2020 году.

Библиотекам нужны книги

Но Ирина Павловна отметила, что средств на улучшение комплектации муниципальных библиотек выделяется крайне мало. В прошлом году было выделено только 2 миллиона рублей на приобретение детских книг. На выделенные средства удалось приобрести более 40 комплектов детских книг и отправить их в библиотеки муниципальных образований области.

— Отзывы со стороны библиотекарей и детей хорошие. Приобретение книг для детских библиотек — это важный шаг. В нынешнем году мы продолжим работу по улучшению фонда библиотек. Книги — это главная основа для того, чтобы читатели продолжали ходить в библиотеки.

Директор Добролюбовки Ольга Стёпина рассказала, что сейчас по всей России в библиотечной сфере проходят важные стратегические изменения. В прошлом году уже была принята программа поддержки детского и юношеского чтения. Разработка региональной программы подтверждает то, что Архангельская область находится в русле развития библиотек России.

— Одна из самых больших проблем — это покупка новых книг. Хорошей новой литературы с России очень много, у нас замечательные писатели. Но сегодня библиотека — это часто не то место, где есть современная хорошая книга. Эту проблему нужно решать! — затронула больную тему Ольга Стёпина.

Каждому району — модельную библиотеку

Одним из направлений развития библиотечной сферы в этом году станет создание модельных детских библиотек. Модельная библиотека — это та, которая соответствует требованию времени и ожиданиям пользователей. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу создать не менее одной модельной детской библиотеки в каждом муниципальном районе.

На данном этапе разрабатываются методические рекомендации. Разработчиками их выступила областная детская библиотека имени Гайдара при содействии Добролюбовки.

В планах на 2018-й — создание региональной программы поддержи чтения. Решать вопрос будут непосредственно с самими библиотеками, книгоиздателями и книготорговцами для воплощения замысла до конца года.