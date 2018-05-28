Собянин рассказал о будущем внутриквартальных библиотек столицы

«Начиная с 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров, цель которого — сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной», — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы . В настоящее время уже проведена комплексная модернизация по стандарту «Московских библиоцентров» 5 библиотек — №169 «Проспект», им. Ф. Достоевского, №166 им. 1 Мая, № 129, №67. В результате число читателей и посетителей в этих библиотеках увеличилось в среднем на 20%. Всего же за 2011-2017 годы в городе были капитально отремонтированы 23 библиотеки.

"Программа «Московские библиоцентры» нацелена на комплексное развитие библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступности для москвичей. Обновленные библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам, в них можно будет проводить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурные и досуговые мероприятия. Для детей там появится специальная детская развивающая зона с коворкинг-пространством, современным компьютерным залом, кружками для посетителей всех возрастов и бук-кафе", — рассказали в мэрии.

Уже в текущем году, отметили в пресс-службе, предполагается начать работы в лучших по посещаемости, но нуждающихся в ремонте двух-трех библиотеках в каждом административном округе, а всего в 30-50. В первых 10 до конца 2018— года планируется завершить реконструкцию. А в дальнейшем ежегодно ремонтировать еще по 40-50 зданий библиотек ежегодно.

Напомним, сейчас в столице — крупнейшая сеть публичных библиотек в России , оказывающих бесплатные услуги населению. Объединенные в 20 библиотечных центров, они расположены по 440 адресам. Фактически из любой точки города путь до ближайшей библиотеки занимает не более 10 минут. Совокупный книжный фонд — 19,7 млн книг, в т.ч. читателям доступно 1,8 млн редких книг. Число постоянных читателей — 1,9 млн человек.

Популярность библиотек достигла 10 млн посещений в год. На их базе работают 725 кружков и секций для взрослых и детей. Ежегодно там проходит до 20 тысяч культурно-досуговых мероприятий. Средняя заработная плата сотрудников библиотек в 2017 году составила 63 тысячи рублей.

Летние читальни организованы в городских парках культуры и отдыха. В прошлом году их было 13. Их посетило 21,5 тысяч человек или вдвое больше, чем в 2016 году. Запущен специальный проект по приобретению для московских библиотек книг-лауреатов и номинантов литературных премий. Все библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке.

Справка «РГ»

В 2017 году Москва стала призером Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». С марта 2018 года библиотеки Москвы участвуют в проекте «Московское долголетие». 1,4 тысяча москвичей старшего поколения уже посещают курсы компьютерной грамотности и другие занятия, которые проводят свыше 120 библиотек.