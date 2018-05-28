«Хорошее кино помогает людям жить». Президенту фестиваля «Окно в Европу» Армену Медведеву — 80

Киновед, педагог и заслуженный деятель искусств Армен Медведев сегодня принимает поздравления с 80-летием. Человек, который в юности желал стать историком, сегодня является по-настоящему знаковой фигурой в отечественном кинематографе. Он внёс неоценимый вклад в развитие киноискусства в стране, в том числе благодаря своей работе в качестве президента фестиваля «Окно в Европу», который ежегодно проводится в августе в Выборге

Кино Армен полюбил еще с детства, в свободное время он ходил с друзьями в кинотеатр, где смотрел все фильмы подряд. С ранних лет Армен мечтал стать режиссером и после школы в 1955 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где попал в мастерскую Александра Довженко , откуда в 1956 году перевелся на киноведческий факультет в мастерскую Николая Лебедева

Свою карьеру Армен Медведев начал с должности методиста, затем стал заведующим лекционным отделом, с 1964 года работал директором Бюро пропаганды русского киноискусства Союза кинематографистов СССР. Позже он был главным редактором журналов «Советский фильм» и «Искусство кино», а также Всесоюзного объединения «Союзинформкино». С 1980 года преподает на киноведческом факультете ВГИКа.

Армен Медведев не только пишет о кино, но и снимается в фильмах. В качестве актера его можно увидеть в сериалах «Богатство», «Красная площадь», «Женская логика» и картине «Летний дождь». Также он стал продюсером фильмов «Дед 005», «Взрослая дочь, или Тест на…», «Трое и Снежинка», «Хрусталев, машину!», «Великий полководец Георгий Жуков » и других. С 1999 года Медведев занимает пост президента Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»). Также является президентом Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», при этом президентом с большой буквы. Он почти всегда формирует программу, самостоятельно собирает звезд. Во многом благодаря Армену «Окно в Европу» — это одно из главных событий города, которое Выборг всегда ждет и готовится.

Армен Медведев отмечен орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также награжден премиями «Золотой овен» (Лучший игровой фильм («Хрусталев, машину!»), «Ника» (Лучший игровой фильм («Хрусталев, машину!») и «За вклад в кинематографические науки, критику и образование») и «Кинотавр» («За выдающийся вклад в развитие российского кино»). Кстати, онн не гнушается пользоваться современными гаджетами, имеет свою страницу на Facebook и верит, что хорошее кино помогает людям жить.