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В Рязанском расскажут о природе Антарктиды
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В Рязанском расскажут о природе Антарктиды 

Управа Рязанского района 28 мая 2018
Лекция об Антарктиде в рамках работы любительского клуба «Хочу все знать» состоится в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 30 мая. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Юдина.
— Беседы с детьми в рамках проекта «Хочу все знать» проходят в библиотеке по средам. Они посвящены различным темам из таких областей, как биология, география, астрономия, история, искусство, — пояснила Елена Юдина.
Начало встречи в 17.00. Библиотека находится по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 16, корпус 2. (мю)
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