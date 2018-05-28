В Рязанском расскажут о природе Антарктиды

Лекция об Антарктиде в рамках работы любительского клуба «Хочу все знать» состоится в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 30 мая. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Юдина.

— Беседы с детьми в рамках проекта «Хочу все знать» проходят в библиотеке по средам. Они посвящены различным темам из таких областей, как биология, география, астрономия, история, искусство, — пояснила Елена Юдина

Начало встречи в 17.00. Библиотека находится по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 16, корпус 2. (мю)