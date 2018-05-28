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Генеральный менеджер сборной России рассказал о знакомстве с Хиддинком
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Генеральный менеджер сборной России рассказал о знакомстве с Хиддинком 

Газета.Ru 28 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин рассказал о своем первом знакомстве с бывшим главным тренером национальной команды Гусом Хиддинком, передает Sport24.
"Когда я приехал, то увидел в лобби Александра Бородюка, Игоря Корнеева, которые ждали Хиддинка. Здороваться постеснялся, сел в сторонке. Спускается голландский специалист — меня трясет, чуть не забыл английский! Но как только сели за стол, напряжение ушло. Он предложил заказать кофе, попросил рассказать о себе — в общем, расположил к себе моментально. После этого мы сразу поехали с ним на мероприятие — и началось", — сказал Савин.
Также он рассказал какие взаимоотношения царили в команде, когда главным тренером был Хиддинк.
"Он тепло относился к тренерскому штабу и администраторам. Хиддинк повторял: «Я ваш босс. И если вас кто-то обижает — я за вас стеной!» Еще поразило, как нежно он относился к своей спутнице — Элизабет. Если мы были в Москве, он всегда сам ее встречал, если она прилетала. У нас до сих пор великолепные отношения: переписываемся, встречались с ним в Голландии, в Питере на Кубке конфедераций", — добавил генеральный менеджер сборной.
Ранее полузащитник сборной России прокомментировал свои постоянные травмы.
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