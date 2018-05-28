Жителей столицы пригласили узнать о древнегреческой трагедии в библиотеку имени Боголюбова 

Цикл литературно-музыкальных композиций 29 мая прозвучит в Библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова.
Мероприятие посвятят древнегреческим трагедиям и комедиям.
— В этот раз жителям столицы расскажут про произведение драматурга Еврипида. Музыкальные композиции прозвучат по трагедии «Электра». Мероприятие проведут художественный руководитель библиотеки Александр Казанцев и сотрудник книгохранилища Ирина Шатрова, — сообщили в учреждении.
Отметим, что цикл литературно-музыкальных композиций состоится в рамках общегородской программы «Московское долголетие».
Гостей ждут в 13:00 по адресу: Сущевская улица, дом 14.