Бывшая чиновница воронежского правительства перешла на работу к Алексею Гордееву 

Елена Фаддеева возглавит секретариат вице-премьера РФ. Экс-зампред Воронежской области Елена Фаддева стала руководителем секретариата заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева. Соответствующее распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал в четверг, 24 мая. Документ опубликован на портале правовой информации. Елена Фаддеева 5,5 лет (с декабря 2012 года) проработала на посту заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации. В это время Алексей Гордеев был губернатором Воронежской области. Об уходе чиновницы стало известно 23 мая. Алексей Гордеев после формирования нового правительства стал вице-премьером по агропромышленному комплексу. Это вторая отставка в правительстве региона с начала 2018 года. В начале марта покинул свой пост временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области Андрей Ревков. Екатерина Трещикова