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В библиотеке на Шатурской организовали «Праздник одуванчика»
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В библиотеке на Шатурской организовали «Праздник одуванчика» 

Управа Рязанского района 28 мая 2018
«Праздник одуванчика» в рамках работы клуба «Живая планета» состоялся в детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Участники беседы узнали, когда «спят» одуванчики, поговорили про семена на пушинках, про лекарственные свойства и про многочисленное семейство этих растений: одуванчик белоязычковый, каучуконосный кок-сагыз, салатные французские сортовые одуванчики. В заключение встречи все попробовали одуванчиковое варенье с печеньем и чаем, — рассказала Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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