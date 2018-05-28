В библиотеке на Шатурской организовали «Праздник одуванчика»

«Праздник одуванчика» в рамках работы клуба «Живая планета» состоялся в детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Участники беседы узнали, когда «спят» одуванчики, поговорили про семена на пушинках, про лекарственные свойства и про многочисленное семейство этих растений: одуванчик белоязычковый, каучуконосный кок-сагыз, салатные французские сортовые одуванчики. В заключение встречи все попробовали одуванчиковое варенье с печеньем и чаем, — рассказала Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)