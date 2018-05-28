Ниагарский водопад. Прогулки и панорамы со стороны канадского берега

Ниагарский водопад — один из трёх самых мощных водопадов мира (по грандиозности с ним сопоставимы разве что водопад Игуасу в Южной Америке на границе Аргентины Бразилии и водопад Виктория на реке Замбези в Африке). Ниагарский водопад расположен на границе США Канады и представляет собой комплекс из трёх водопадов — Подкова (самый крупный), Американский водопад (на американском берегу) и расположенный рядом с ним маленький водопад Фата. Туристические площадки расположены как на американском, так и на канадском берегу, при этом с канадского берега водопад виден лучше — все три водопада, входящих в комплекс Ниагарского водопада, открываются с канадского берега во всей красе. Мне удалось посмотреть Ниагарский водопад именно со стороны Канады — прямо до Ниагары ходят электрички из Торонто. Далее, постараюсь свести к минимуму свои комментарии, ибо фотографии передают впечатления от водопада гораздо лучше.

Утром пасмурно. Слева — Американский водопад, справа — водопад Подкова:

Американский водопад:

Мост Рейнбоу («Радужный») между США и Канадой:

Водопад Подкова — главный из трёх Ниагарских водопадов:

Оба городка — что с американского, что с канадского берега называются Ниагара Фоллз. Это Нагара Фоллз канадский:

Вода низвергается в бездну.

После прогулки по берегу интересно спуститься к подножью водопада — желающим совершить это маленькое путешествие выдают специальные дождевики. К подножью водопада Подкова устроены специальный лифт и сеть пешеходных тоннелей в скале.

Смотровая площадка у подножья Подковы:

Другие отважные ребята в голубых дождевиках пробираются к водопаду на катере.

И снова вид на водопад Подкова сверху. Ракурсы похожи, но каждый по своему хорош — трудно выбрать лучший. И ещё раз подчеркну, что лучшие виды Ниагарского водопада открываются именно с канадского, левого берега реки.

Ниагарский водопад интересно разглядывать с разных точек — почему бы не залезть вот на эту башню?

Канада, США, Ниагарские водопады и их окрестности с высоты птичьего полета:

Подкова

Американский водопад и вид на американский город Ниагара-Фоллз.

Один из прекрасных цветущих садов городка на Ниагаре.

Помните чуть выше фотографию отважных ребят в голубых дождевиках на кораблике — их слава никак не давала мне покоя. Впрочем, что может быть проще — покупаем билет, садимся на прогулочный кораблик, примыкаем к отряду бесстрашных рейнджеров в голубых дождевиках — и в путь!

Другой прогулочный кораблик на фоне Американского водопада:

Элегантный пограничный мост через Ниагару:

Проходим вдоль Американского водопада и направляемся к подножью Подковы:

Ниагарский водопад — вид снизу. Прямо на тебя низвергаются тонны воды!

В некоторых голливудских ужастиках про конец света, а также разного рода идеальные шторма есть душераздирающие кадры, про то, как героев накрывает гигантское цунами. Вживую же, видимо, это выглядит примерно так:

Теперь совершим прогулку вдоль Ниагары вниз по течению.

Как видно, пограничный арочный мост закладывала сама королевская чета:

Ниагара Фоллз — частный сектор.

Каньон реки Ниагары:

В паре километрах ниже водопада река делает поворот более чем на 90 градусов, глубоко врезаясь в горную породу и образуя десятки водоворотов. В этом месте над Ниагарой проходит канатная дорога, по которой всех желающих катают туда и обратно.

Обратный поезд в Торонто уходит в 19-20. За оставшееся время можно еще разок прогуляться к Ниагарскому водопаду — такому восхитительному в ярких вечерних красках!

На Ниагарском водопаде часто слышится русская речь — не знаю, правда, туристы из России это или местные иммигранты. Попросил каких-то русских ребят сделать вот это фото на память.

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