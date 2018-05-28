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Юные читатели библиотеки на Ухтомской узнали, как появились буквы и азбука
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Юные читатели библиотеки на Ухтомской узнали, как появились буквы и азбука 

Управа района Лефортово 28 мая 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 24 мая прошло мероприятие «Буква — что ты значишь?», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Гости отправились в виртуальное путешествие во времени, в котором узнали: как была изобретена письменность, какими были раньше книги, как появились буквы и азбука, — сообщила Захарова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (то)
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