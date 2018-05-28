Духовые произведения и вокальная музыка прозвучали на улице Петра Романова

В библиотеке № 121, которая расположена на улице Петра Романова, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.

— Библиотека познакомила читателей с историей праздника, чтимого всем славянским миром. Концертную программу, посвященную Дню славянской письменности и культуры, открыл солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух (валторна). Прозвучали духовые произведения и вокальная музыка, — отметила Горст.

Мероприятие проходило по адресу улица Петра Романова, дом 6. (то)