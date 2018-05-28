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Духовые произведения и вокальная музыка прозвучали на улице Петра Романова
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Духовые произведения и вокальная музыка прозвучали на улице Петра Романова 

Управа Южнопортового района 28 мая 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121, которая расположена на улице Петра Романова, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.
— Библиотека познакомила читателей с историей праздника, чтимого всем славянским миром. Концертную программу, посвященную Дню славянской письменности и культуры, открыл солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух (валторна). Прозвучали духовые произведения и вокальная музыка, — отметила Горст.
Мероприятие проходило по адресу улица Петра Романова, дом 6. (то)
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