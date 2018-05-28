Космический день в «Кочерге» 

На фестивале можно узнать последние новости о покорении космоса и понять, какие преграды стоят на пути человечества на этом непростом пути. Вы послушаете о космосе в контексте трансгуманизма, о подготовке космонавтов, о том, как сделать человека устойчивым к радиации и оцифровать сознание, а также сможете попробовать космическую еду и посмотреть на работу домашнего планетария. Лекции прочитают футуролог и один из создателей Российского Трансгуманистического движения Данила Медведев, сотрудник Центра подготовки космонавтов Слава Меритонян, научный коммуникатор Ренат Атаев.
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