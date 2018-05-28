Вечер памяти Льва Ошанина провели в библиотеке на Лиственничной

Вечер «Не все сгоревшее сгорело, не все ушедшее мертво…», посвященный памяти знаменитого отечественного поэта Льва Ошанина , провели в кинозале TimFilm, который действует в библиотеке им. Железнова на территории Тимирязевской академии. Директор Мемориального музея-квартиры Тимирязева Алексей Дручек рассказал о дружбе с поэтом, прочел его стихи. Об этом сообщила представитель пресс-службы академии Ирина Батуева.

— В связи с тем, что поэт дружил с тимирязевцами, в академии стало доброй традицией проводить вечера его памяти, — поделилась Батуева.

Первая официальная встреча с поэтом на территории Тимирязевки произошла 7 мая 1981 года, когда Лев Ошанин приехал в академию на плодовую опытную станцию.

Адрес библиотеки имени Железнова: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. (мю)