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Вечер памяти Льва Ошанина провели в библиотеке на Лиственничной
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Вечер памяти Льва Ошанина провели в библиотеке на Лиственничной 

Управа района Тимирязевский города Москвы 28 мая 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Вечер «Не все сгоревшее сгорело, не все ушедшее мертво…», посвященный памяти знаменитого отечественного поэта Льва Ошанина, провели в кинозале TimFilm, который действует в библиотеке им. Железнова на территории Тимирязевской академии. Директор Мемориального музея-квартиры Тимирязева Алексей Дручек рассказал о дружбе с поэтом, прочел его стихи. Об этом сообщила представитель пресс-службы академии Ирина Батуева.
— В связи с тем, что поэт дружил с тимирязевцами, в академии стало доброй традицией проводить вечера его памяти, — поделилась Батуева.
Первая официальная встреча с поэтом на территории Тимирязевки произошла 7 мая 1981 года, когда Лев Ошанин приехал в академию на плодовую опытную станцию.
Адрес библиотеки имени Железнова: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. (мю)
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