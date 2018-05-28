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Вице-премьер Максим Акимов будет курировать транспорт, связь и инновации
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Вице-премьер Максим Акимов будет курировать транспорт, связь и инновации 

РИА Новости 28 мая 2018
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов будет курировать в кабмине выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанных премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Будет курировать выполнение национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг", — говорится в документе.
Акимов также будет курировать вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
"Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью", — говорится в документе.
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