Вице-премьер Максим Акимов будет курировать транспорт, связь и инновации

"Будет курировать выполнение национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг", — говорится в документе.

Акимов также будет курировать вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

"Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью", — говорится в документе.