Вице-премьер Максим Акимов будет курировать транспорт, связь и инновации 

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов будет курировать в кабмине выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанных премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Будет курировать выполнение национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг", — говорится в документе.
Акимов также будет курировать вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
"Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью", — говорится в документе.