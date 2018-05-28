Лучшим сотрудникам библиотек Хорошево-Мневников вручили награды

В СЗАО состоялось мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек. Вручались награды лучшим работникам библиотек Северо-Западного округа, среди которых были и представители библиотек района Хорошево-Мневники.

— Индивидуальный переходящий приз «Золотое сердце» в номинации «За стратегию, приводящую к успеху» был вручен заведующей библиотекой № 240 Ольге Камкиной за большой личный вклад в обеспечение инновационной деятельности учреждения в рамках реализации проекта «Technoscience» программы Департамента культуры Москвы «Точки роста» и внедрение в практику работы библиотек наукоемких творческих проектов, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Благодарность префекта Северо-Западного округа за активное участие в общегородских и сетевых мероприятиях с использованием инновационных технологий вручена главному библиотекарю библиотеки № 241 Элине Гетманской.

За добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в связи с юбилеем — 50-летием со дня рождения — отмечена библиотекарь II категории библиотеки № 230 Ирина Мельникова . (ео)

Почетные грамоты получили: библиотекарь I категории библиотеки № 225 Маргарита Демеева и заведующая подразделением библиотеки № 235 Инна Санина.