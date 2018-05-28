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Жители Лефортова встретились с главным редактором литературно-исторического журнала
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Жители Лефортова встретились с главным редактором литературно-исторического журнала 

Управа района Лефортово 28 мая 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 24 мая прошла творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ, главным редактором литературно-исторического журнала «Великороссъ», поэтом, переводчиком Иваном Голубничим. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Иван Юрьевич ознакомил читателей со своими стихами, рассказал о своей общественной и творческой деятельности, отвечал на вопросы. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере, — сообщила Глухова.
Мероприятие проходило по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)
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