Жители Лефортова встретились с главным редактором литературно-исторического журнала

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 24 мая прошла творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ , главным редактором литературно-исторического журнала «Великороссъ», поэтом, переводчиком Иваном Голубничим. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Иван Юрьевич ознакомил читателей со своими стихами, рассказал о своей общественной и творческой деятельности, отвечал на вопросы. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере, — сообщила Глухова.

Мероприятие проходило по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)