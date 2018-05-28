Новым тренером волгоградского «Ротора» может стать Роберт Евдокимов

Фан-портал волгоградского «Ротора» рассказал о том, что главным тренером команды назначен выпускник местного футбольного интерната Роберт Евдокимов

Накануне о новом наставнике спортсменов проговорился и официальный твиттер «Ротора». Спустя несколько часов сюрпризная информация исчезла из всех социальных сетей.

— Не опережайте события, — прокомментировал назначение председатель областного комитета физической культуры и спорта Александр Глинянов. — Вся информация появилась на псевдосайте «Ротора». Никакого представления еще не было.

Роберт Евдокимов родился в Татарстане и закончил волгоградский футбольный интернат. Работал тренером в команде «Оренбург», которая два раза занимала 5-е место в Футбольной национальной лиге и даже доходила до полуфинала Кубка России . В 2015 и в 2016 году Роберта Евдокимова признали лучшим тренером ФНЛ. Последним местом работы предполагаемого тренера стал казахский «Тобол».

После завершения сезона ФНЛ руководство клуба решило не продлевать трудовой контракт с главным тренером Сергеем Павловым из-за неутешительного положения волгоградской команды. По словам председателя областного комитета Александра Глинянова, отставка из-за плохих результатов — стандартная и общепризнанная практика в мире футбола.

На место Сергея Павлова в околофутбольных кругах прочили бывшего помощника главного тренера сборной России Александра Бородюка.