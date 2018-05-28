Бурков намерен обратиться к Медведеву с бензиновой проблемой 

Врио губернатора Омской области Александр Бурков решил обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о сдерживании роста цен на бензин. Об этом сообщило информационное агентство «Омскрегион». Глава региона сказал, что подорожание топлива особенно сильно ударило по аграриям. Взлёт цен произошёл как раз во время посевной кампании. «Цена зашкаливает за все возможные пределы и сегодня разрушает экономику любого сельскохозяйственного предприятия, — цитирует сайт Буркова. — Сегодня это губит не только селян, но влияет и на всю экономику России. Потому что завтра этот дикий рост цен на топливо отразится в цене на хлеб, на машины, на любые продукты питания. Это первый шаг к разгону инфляции. Это очень опасная ситуация, которую нужно решать на федеральном уровне, и мы будем стучаться в двери российского правительства».