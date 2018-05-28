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Эксперт сравнил тренера команды Овечкина с наставником футбольного «Ливерпуля»
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Эксперт сравнил тренера команды Овечкина с наставником футбольного «Ливерпуля» 

RT на русском 28 мая 2018
Бывший хоккеист сборной России и экс-тренер владивостокского «Адмирала» Андрей Разин считает, что главный тренер Барри Тротц внёс большой вклад в выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли.
«В первую очередь, стоит отметить отличную работу главного тренера Тротца. Он сумел по-новому раскрыть практически всех игроков команды. Посмотрите, какого колоссального прогресса добился Евгений Кузнецов, как стабильно начал играть Дмитрий Орлов. Тот же Александр Овечкин, казалось, находился на спаде, а теперь снова заблистал. Отлично на последнем рубеже действует и Брэйден Холтби. Во всём этом велика заслуга наставника», — сказал Разин в беседе с RT.
Он сравнил Тротца с главным тренером футбольного клуба «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«Если взять тот же футбол, то его можно сравнить с Юргеном Клоппом, который в «Ливерпуле» сделал из Мохаммеда Салаха настоящую звезду», — заявил Разин.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад Александра Овечкина в выход команды в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.
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