Юных жителей Вороновского пригласили в страну Простоканикулово

Фото: страница Дома культуры «Дружба»

Обзор книжной выставки «Приглашаем в страну Простоканикулово» пройдет 1 июня в библиотеке Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.

— Мы планируем представить школьникам литературу, которую необходимо читать в течение лета. В первую очередь это позволит детям не забыть школьную программу, — сообщила заведующая организационно-методическим отделом Дома культуры «Дружба» Яна Исаева.

Она добавила, что вход на выставку бесплатный. Мероприятие проведут для учеников начальных классов.