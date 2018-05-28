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Юных жителей Вороновского пригласили в страну Простоканикулово
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Юных жителей Вороновского пригласили в страну Простоканикулово 

Префектура ТиНАО города Москвы 28 мая 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: страница Дома культуры «Дружба»
Обзор книжной выставки «Приглашаем в страну Простоканикулово» пройдет 1 июня в библиотеке Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.
— Мы планируем представить школьникам литературу, которую необходимо читать в течение лета. В первую очередь это позволит детям не забыть школьную программу, — сообщила заведующая организационно-методическим отделом Дома культуры «Дружба» Яна Исаева.
Она добавила, что вход на выставку бесплатный. Мероприятие проведут для учеников начальных классов.
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