Элисон Ханниган сыграет в полнометражной версии мультфильма «Ким Пять-с-плюсом»

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган и Конни Рэй («Удивительная миссис Мейзел») вошли в актерский состав игрового фильма Disney «Ким Пять-с-плюсом».

Предстоящий проект станет полнометражной адаптацией приключенческого мультсериала «Ким Пять-с-плюсом», выходящего с 2002 по 2007 год. На протяжении 87 эпизодов главная героиня — 15-летняя Ким, совмещала школьные занятия и секретные задания по спасению мира. Каждый день девочке приходилось налаживать общение с одноклассниками и гоняться за злодеями.

Сэди Стэнли воплотит на большом экране образ главной героини. Ханниган перевоплотится в нейрохирурга и маму Ким, Рэй сыграет ее бабушку. Шону Джамброуну досталась роль Рона, лучшего друга Ким. Тодд Стэшвик примерит амплуа главного злодея — доктора Драккена.

Ожидается, что «Ким Пять-с-плюсом» выйдет в прокат в 2019 году.