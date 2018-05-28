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Элисон Ханниган сыграет в полнометражной версии мультфильма «Ким Пять-с-плюсом»
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Элисон Ханниган сыграет в полнометражной версии мультфильма «Ким Пять-с-плюсом» 

Киноафиша 28 мая 2018
Фото: Киноафиша
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган и Конни Рэй («Удивительная миссис Мейзел») вошли в актерский состав игрового фильма Disney «Ким Пять-с-плюсом».
Предстоящий проект станет полнометражной адаптацией приключенческого мультсериала «Ким Пять-с-плюсом», выходящего с 2002 по 2007 год. На протяжении 87 эпизодов главная героиня — 15-летняя Ким, совмещала школьные занятия и секретные задания по спасению мира. Каждый день девочке приходилось налаживать общение с одноклассниками и гоняться за злодеями.
Сэди Стэнли воплотит на большом экране образ главной героини. Ханниган перевоплотится в нейрохирурга и маму Ким, Рэй сыграет ее бабушку. Шону Джамброуну досталась роль Рона, лучшего друга Ким. Тодд Стэшвик примерит амплуа главного злодея — доктора Драккена.
Ожидается, что «Ким Пять-с-плюсом» выйдет в прокат в 2019 году.
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