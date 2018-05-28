Секретами искусства переговоров с жителями района поделится профессионал 

30 мая гостем проекта «Встречи-дискуссии» станет психолог Эльмира Сафина.
Переговоры так или иначе присутствуют в жизни каждого человека — людям постоянно приходится с кем-нибудь о чем-нибудь договариваться. Автор книг-бестселлеров по саморазвитию Брайан Трейси считает, что умение ладить с окружающими определяет 85% счастья. Для того чтобы в современном мире добиться успеха, простого умения ладить может оказаться недостаточно. Важно знать и понимать психологические аспекты ведения переговоров, уметь согласовывать свои цели с целями собеседника, договариваться обо всем, что необходимо. На тренинг-лекцию приглашаются все, кто хочет раскрыть собственную индивидуальность, максимально реализовывать свои способности и таланты.
Регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/708535/.